Microsoft surveille ce que vous racontez

Je tombe sur une documentation de Microsoft expliquant leur produit Purview, qui fait de la « conformité des communications ». En gros, Microsoft permet de configurer le serveur de messagerie électronique d'une entreprise (tous les exemples donnés sont dans ce contexte, mais cela doit pouvoir s'appliquer ailleurs) afin d'espionner ce que les utilisateurs racontent et le bloquer, ou bien le signaler au chef (ce signalement est vraiment un des exemples). Sur quels critères ? C'est configurable. Dans la version en français citée plus haut, il y a les catégories habituelles (racisme, pornographie) mais un article en anglais explique que cela pourra aussi s'appliquer au cas d'employés qui disent du mal du patron ou envisagent de quitter la boite. Comme tous les systèmes de censure, il dépend des valeurs de l'organisation qui le conçoit et, par exemple, la documentation nous dit que le système est « particulièrement sensible à la langue discriminatoire à l’égard des communautés afro-américaines/noires par rapport à d’autres communautés » (le racisme anti-arabe serait moins grave que le racisme anti-noir ?) À noter que le texte en français semble avoir été traduit avec les pieds par une IA débutante. Par exemple, il traduit « racy » par « racé ».